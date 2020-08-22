banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1110
ALTIN
457.400
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6864
EURO
8.6176
Anayasa değişikliği kimsenin umurunda değil mi?
Anayasa değişikliği kimsenin umurunda değil...
Serdar Denktaş kesin espri yaptı
Serdar Denktaş kesin espri yaptı
Pandemi gelince uyuşturucu baronlarına ne oldu?
Pandemi gelince uyuşturucu baronlarına ne...
Ezberler bozul(urken)malı
Ezberler bozul(urken)malı
banner355

Öysm Başkanı Aygün: “önümüzdeki Hafta İçerisinde Yks Sonuçlarını Açıklayacağız”

Ankara, 22 Ağustos 20 : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerinin devam ettiğini ve yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını bildirdi.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:41
Öysm Başkanı Aygün: “önümüzdeki Hafta İçerisinde Yks Sonuçlarını Açıklayacağız”
banner337
banner351

Ankara, 22 Ağustos 20 : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerinin devam ettiğini ve yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını bildirdi.

banner341
Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS'ye giren öğrencilerin heyecanlı olduğunu, onları anladığını ve heyecanlarını paylaştığını vurgulayan Aygün, "Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

(AA/EMR/HÖ)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlkbahar-Yaz operasyonlarında 115 terörist etkisiz hale getirildi
İlkbahar-Yaz operasyonlarında 115 terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz'deki keşif, doğalgazda dengeleri Türkiye lehine çevirecek
Karadeniz'deki keşif, doğalgazda dengeleri Türkiye lehine çevirecek
Fahrettin Altun'dan Mitsotakis'e canlı yayında Doğu Akdeniz yanıtı
Fahrettin Altun'dan Mitsotakis'e canlı yayında Doğu Akdeniz yanıtı
Kıbrıs'taki arazilerin yüzde 30'u Osmanlı'dan miras kalan vakıf arazisi
Kıbrıs'taki arazilerin yüzde 30'u Osmanlı'dan miras kalan vakıf arazisi
Türkiye, tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de yaptı
Türkiye, tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de yaptı
Erdoğan: Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulduk
Erdoğan: Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulduk
İşte beklenen açıklama
İşte beklenen açıklama
Reuters: “Karadeniz'de bulunan doğalgaz Türkiye'nin ihtiyacını 20 yıl karşılayabilir“
Reuters: “Karadeniz'de bulunan doğalgaz Türkiye'nin ihtiyacını 20 yıl karşılayabilir“
TC Dışişleri: "AB, Doğu Akdeniz'e ilişkin itidal çağrılarını Yunanistan ve Rum yönetimine yapmalı"
TC Dışişleri: "AB, Doğu Akdeniz'e ilişkin itidal çağrılarını Yunanistan ve Rum yönetimine yapmalı"
Türkiye'de bugün tarihi gün!
Türkiye'de bugün tarihi gün!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim