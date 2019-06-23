Oyların yüzde 96.15'i sayıldı, İmamoğlu önde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bugün tekrarlanan seçimde oyların yüzde 96.15'i açıldı.

AA'nın açıkladığı sonuçlara göre, sayılan yüzde 96.15 oya göre Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 53.75'le önde götürürken rakibi Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 45.34'te kaldı. Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ise yüzde 0.55, diğer aaylar ise yüzde 0.36 oy aldı.