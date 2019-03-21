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Öykü Arin'in annesi: Donör için son şansımız, bağışta bulunun kurtulacak daha çok hayat var

Öykü Arin'in annesi: Donör için son şansımız, bağışta bulunun kurtulacak daha çok hayat var

21 Mart 2019 Perşembe 14:11
Öykü Arin'in annesi: Donör için son şansımız, bağışta bulunun kurtulacak daha çok hayat var

Lösemi hastası 4 yaşındaki Öykü Arin ve kök hücre bağışı bekleyen yüzlerce lösemi hastası için İzmir'de kan bağış kampanyası düzenlendi. Sanatçı Haluk Levent, bağışta bulunanlara ücretsiz konser verdi.

19 Mart'ta dördüncü yaş gününü kutlayan Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, "Bizim donör bulmak için son şansımız bu süreç. Kök hücre bağışı yapın, kampanya yapın. Kurtulacak daha çok hayat var." açıklamasında bulundu.

Juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) teşhisi konulan ve sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gereken 4 yaşındaki Öykü Arin için Türkiye ve yurt dışında başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasında çok sayıda kişi hücre bağışında bulundu.

Öykü Arin için yüzde 100 uyuşma sağlayan bir donör henüz bulunamadığı için çalışmalar devam ediyor. Anne Yazıcı, eğer nisan ayı ortasına kadar bu kişiyi bulamazlarsa, yüzde 50 uyuşma sağlayan kendi iliğini kızını vereceğini söyledi.

Haluk Levent'ten donör ve gönüllüler için konser
Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) ve Türk Kızılayı organizasyonunda yapılan kan bağışı kampanyasının ardından donör ve gönüllülere Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda konser verildi.

Konserde AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent de sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.

Anahtar Kelimeler:
öykü Arın Haluk Levent
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