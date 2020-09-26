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Ösym\'den Yds Adaylarına Saat Uyarısı

ADAYLAR SAAT 10.00\'DAN SONRA SINAV BİNALARINA ALINMAYACAK

26 Eylül 2020 Cumartesi 19:14
Ösym\'den Yds Adaylarına Saat Uyarısı
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ADAYLAR SAAT 10.00'DAN SONRA SINAV BİNALARINA ALINMAYACAK

Ankara, 26 Eylül 2020 (.): Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) girecek adaylara saat uyarısında bulundu.

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ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, YDS'ye girecek adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı.

Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı da kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

(AA/ID/ÖK)
 

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