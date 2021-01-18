ÖSYM 2021 sınav takvimini açıkladı

BAŞKAN PROF. DR. HALİS AYGÜN: "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI TEMEL YETERLİLİK TESTİ 26 HAZİRAN'DA, ALAN YETERLİLİK TESTİ VE YABANCI DİL TESTİ OTURUMLARI 27 HAZİRAN TARİHLERİNDE YAPILACAK"

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından, sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını paylaştı.

ÖSYM'nin açıkladığı "2021 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran 2021'de yapılacak. Başvuruları 4 Şubat-2 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 11 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 12 Ağustos'ta duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Temmuz'da, 2. gün oturumları 8 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Temmuz'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 16 Eylül'de duyurulacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 2 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 27 Mayıs'ta açıklanacak. 19 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 14 Ekim'de, 21 Kasım'da düzenlenecek, ALES/3'ün sonuçları da 16 Aralık'ta ilan edilecek.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-1) 28 Mart'ta yapılacak, sonuçları ise 20 Nisan'da, 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek YÖKDİL/2'nin sonuçları ise 21 Eylül'de açıklanacak.

Takvime "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

ERTELENEN SINAVLARIN YENİ TARİHLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen sınavların yeni tarihi de açıklandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Aralık 2020'de ÖSYM tarafından ertelenen sınavların yeni tarihlerinin belli olduğunu duyurdu.

Buna göre, e-YDS 2020/13 20 Şubat'ta, 2020-YDUS 20 Şubat'ta, 2020-ALES/2 21 Şubat'ta, 2020-DİB-MBSTS 27 Şubat'ta, 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat'ta, 2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart'ta, 2020-DUS/STS 7 Mart'ta, 2020-KPSS DHBT 11 Nisan'da gerçekleştirilecek.