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Osmaniye'de Katı Atık Bertaraf Tesisinde Çıkan Yangına Müdahale Ediliyor

14 Temmuz 2022 Perşembe 15:45
Osmaniye'de Katı Atık Bertaraf Tesisinde Çıkan Yangına Müdahale Ediliyor

Türkiye’nin Osmaniye ilinde ormanlık alan yakınında bulunan katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yaverpaşa Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisinde yangın çıkması üzerine durum yetkililere bildirildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin tesis çevresinde güvenlik önlemi aldığı yangına itfaiye müdahale ediyor.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve helikopter de yangının tesisin yakınındaki ormanlık alana sıçramaması için söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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Son Güncelleme: 14.07.2022 17:09
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