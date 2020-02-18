banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119574
ALTIN
312.181
DOLAR
6.0555
STERLİN
7.8839
EURO
6.5509
Beceriksizlikler
Beceriksizlikler
Biz sizi ne zaman sattık ki!
Biz sizi ne zaman sattık...
Yeni Hastane 1500 Yataklı Olsa Ne Yazar?
Yeni Hastane 1500 Yataklı Olsa...
Kapalı Maraş Fiyaskosu
Kapalı Maraş Fiyaskosu

Osman Kavala Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

İstanbul, 18 Şubat 20 (.): İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Osman Kavala Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

İstanbul, 18 Şubat 20 (.): İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

18 Şubat 2020 Salı 19:31
Osman Kavala Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
banner337

İstanbul, 18 Şubat 20 (.): İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Gezi Olayları" olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında, eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında Başsavcılıkça 19 Şubat 2019 tarihinde iddianameyle kamu davası açıldığı hatırlatıldı.

banner317
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Şubat tarihli kararıyla, hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:-

"Anılan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup, kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir."

(AA/GÜL)

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “İdlib'de Temel Çizgimiz Soçi Mutabakatına Geri Dönülmesi”
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “İdlib'de Temel Çizgimiz Soçi Mutabakatına Geri Dönülmesi”
Türkiye'nin Nato Üyeliğinin 68. Yıl Dönümü
Türkiye'nin Nato Üyeliğinin 68. Yıl Dönümü
Gezi Parkı Olaylarına İlişkin Davada 9 Sanık Beraat Etti
Gezi Parkı Olaylarına İlişkin Davada 9 Sanık Beraat Etti
Türk Ve Rus Heyetlerinin İdlib Konusundaki Görüşmeleri Sona Erdi
Türk Ve Rus Heyetlerinin İdlib Konusundaki Görüşmeleri Sona Erdi
Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı
Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı
Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Türk Heyeti, Moskova'da Rus Heyetiyle İdlib'i Görüştü
Türk Heyeti, Moskova'da Rus Heyetiyle İdlib'i Görüştü
11 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
11 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Ankara'dan üst düzey heyet İdlib için Rusya'ya gidecek
Ankara'dan üst düzey heyet İdlib için Rusya'ya gidecek
Burdur Gölü kuruma tehlikesi ile karşı karşıya
Burdur Gölü kuruma tehlikesi ile karşı karşıya

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim