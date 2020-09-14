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Oruç Reis Gemisi Yaklaşık Bir Aydır Sismik Araştırma Çalışmalarını Sürdürüyordu Ve Aylık Rutin Bakım Ve İkmal Sebebiyle Antalya Limanına Yakın Bir Yere Demirledi”

TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

14 Eylül 2020 Pazartesi 12:32
Oruç Reis Gemisi Yaklaşık Bir Aydır Sismik Araştırma Çalışmalarını Sürdürüyordu Ve Aylık Rutin Bakım Ve İkmal Sebebiyle Antalya Limanına Yakın Bir Yere Demirledi”
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TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

“BU RUTİN BİR BAKIM VE İKMAL ÇALIŞMASIDIR DOLAYISIYLA NAVTEX'İ DE BU NEDENLE YAYIMLAMADIK" 
Ankara, 14 Eylül 20 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oruç Reis gemisinin Antalya açıklarında demirlemesi ve yeni NAVTEX ilan edilmemesinin Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından geri adım olarak nitelendirildiğini belirterek, "Oruç Reis gemisi yaklaşık bir aydır sismik araştırma çalışmalarını sürdürüyordu ve aylık rutin bakım ve ikmal sebebiyle, Enerji Bakanlığının da açıkladığı gibi Antalya limanına yakın bir yere demirledi. Bu rutin bir bakım ve ikmal çalışmasıdır dolayısıyla NAVTEX'i de bu nedenle yayımlamadık. NAVTEX sismik araştırma ya da sondaj yapılacak bölge için yayımlanır. Özellikle sismik araştırmada bu çok önemlidir çünkü o bölgede seyrüseferlerin değişmesi gerekir." dedi.
Çavuşoğlu, NTV'de katıldığı programda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Oruç Reis gemisinin Antalya açıklarına demirlemesi ve yeni NAVTEX ilan edilmemesiyle ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "Oruç Reis gemisi yaklaşık bir aydır sismik araştırma çalışmalarını sürdürüyordu ve aylık rutin bakım ve ikmal sebebiyle, Enerji Bakanlığının da açıkladığı gibi Antalya limanına yakın bir yere demirledi. Bu rutin bir bakım ve ikmal çalışmasıdır dolayısıyla NAVTEX'i de bu nedenle yayımlamadık. NAVTEX sismik araştırma ya da sondaj yapılacak bölge için yayımlanır. Özellikle sismik araştırmada bu çok önemlidir çünkü o bölgede seyrüseferlerin değişmesi gerekir." diye konuştu.  
Bu adımın Yunanistan'da farklı şekilde algılandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Gemiler bakıma çekildiğinde NAVTEX yayımlamanın bir anlamı yok. Bakım ve ikmal yapıldıktan sonra yeni bölgeye geçeceği zaman NAVTEX yayımlanır. Yunanistan'da Başbakanı başka şey söylüyor ve olumlu bir adım görüyor, dün Meis'e giden Cumhurbaşkanı ise bir geri adım gibi algılıyor. İçeride de CHP'nin bir açıklamasını gördüm onlar da geri adım olarak algılamış. Önceden Enerji Bakanlığımıza sorsalardı. Sormadan geri adım atıldı demek iç siyasete yönelik adımlardır, bunlar doğru değildir." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Yunanistan'ın "Geri adım" olarak nitelendirmesiyle ilgili de "Siyasi partilerin iç siyaset kaygısıyla bunu başka yere çekmesine gerek yok. Yunanistan çekebilir çünkü Yunanistan bizim kararlılığımız karşısında iç siyasette de zor duruma düştü. Küçük bir ülke kompleksi içinde hareket ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
"İKİ KOMŞU DOĞRUDAN GÖRÜŞEBİLİR"

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Provokasyon olmazsa görüşürüz." ifadelerini değerlendiren Çavuşoğlu, "İki komşu ülke doğrudan görüşebilir. Yunanistan Başbakanı'nın yaptığı açıklamalar olumlu, ılımlı ama bizimle masaya oturmak için ön şartlarda diretirse biz de ön şartlarımızı ortaya koyarız." diye konuştu. 
Ön şartlar yerine gelmediği sürece sorunun çözülmeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Yunanistan, Sevilla haritasından vazgeçmediği, Türkiye'nin kıta sahanlığına saygı duymadığı ve Adalar ile Meis için maksimalist yaklaşım içindeki taleplerinden vazgeçmediği sürece bu gerginlik bitmez." dedi. 
Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum kesiminin de Ada'daki Türkleri yok sayan adımlardan vazgeçmesinin Türkiye'nin ön koşullarından olduğunu söyledi.
Yunanistan'ın ön koşullar koyarak diyalog talebi olursa Türkiye'nin ön koşullarını da kabul etmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Yunanistan, bugüne kadar bizimle görüşmek için tüm faaliyetlerimizi durdurmamızı ön şart koşuyor. Ön şart koşarsan sen de bizim ön şartlarımızı yerine getirmelisin. Koşul olarak öne sürdüğümüz konuları ön koşulsuz oturduğumuz zaman masaya koyarız ve gerçekler ortaya çıkar." ifadelerini kullandı. 
Çavuşoğlu, Türkiye'nin ön koşullarının Yunanistan tarafından kabul edilmesi halinde sorunun çözüleceğini de sözlerine ekledi.
(AA/AK/ŞEB)            
 

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