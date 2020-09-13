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Oruç Reis, Antalya Körfezi Açıklarında Demirledi

Ankara, 13 Eylül 20 (.): Doğu Akdeniz\'de ilan edilen Navtex süresini dolduran Oruç Reis sismik araştırma gemisi dün gece Antalya Körfezi açıklarına demirledi.

13 Eylül 2020 Pazar 16:08
Oruç Reis, Antalya Körfezi Açıklarında Demirledi
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Ankara, 13 Eylül 20 (.): Doğu Akdeniz'de ilan edilen Navtex süresini dolduran Oruç Reis sismik araştırma gemisi dün gece Antalya Körfezi açıklarına demirledi.

TRT’nin haberine göre, Doğu Akdeniz’de 1 Eylül'e kadar sürdürüleceği duyurulan Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin faaliyetleri yeni bir Navtex ile 12 Eylül’e kadar uzatılmıştı.

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Oruç Reis sismik araştırma gemisine, Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler eşlik etti. Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgedeki çalışmalarını tamamladı. Gemi dün akşam saatlerinde Antalya Körfezi açıklarına demirledi.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

(FEZ)
 

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