banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çanlar, YDP için çalarken
Çanlar, YDP için çalarken
İzlemek bile yorucu
İzlemek bile yorucu
Bu zihniyetle açılmaz olaydık!
Bu zihniyetle açılmaz olaydık!
Devlet bu kadar mı zengin de haberimiz yok!
Devlet bu kadar mı zengin...
banner376

Oruç Reis gemisi ikmal için Antalya Limanı'na yanaştı

Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam eden Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na gitti.

18 Mayıs 2021 Salı 13:00
Oruç Reis gemisi ikmal için Antalya Limanı'na yanaştı
banner337

Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran'a kadar sürecek Navtex (denizcilere duyuru) ilanının ardından 23 Aralık 2020'de kentten hareket eden gemi, Antalya'da limana yanaştı.
Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'e, Antalya Limanı'nda bakım ve ikmal yapılacağı öğrenildi.
Oruç Reis'in daha önce 29 Kasım 2020'ye kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmiş, Demre sahasındaki çalışmaların ardından gemi 30 Kasım'da Antalya'ya dönmüştü.
Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex ilanının ardından gemi, 23 Aralık 2020'de Antalya Limanı'ndan ayrılmıştı.

banner341
Sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.
Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

 

banner360
Son Güncelleme: 18.05.2021 14:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koca: “Haziran'da 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek”
Koca: “Haziran'da 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek”
Muharrem İnce, Memleket Partisi'ni Resmen kurdu
Muharrem İnce, Memleket Partisi'ni Resmen kurdu
Türkiye’de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye’de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz Mevkidaşı Raab'la görüştü
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz Mevkidaşı Raab'la görüştü
Davutoğlu: "Gül'ün adaylık düşüncesini bana da ilettiler, doğru bulmadım"
Davutoğlu: "Gül'ün adaylık düşüncesini bana da ilettiler, doğru bulmadım"
"İsrail'e caydırıcı bir ders verilmeli"
"İsrail'e caydırıcı bir ders verilmeli"
Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi
Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi
Sokağa ne zaman maskesiz çıkabiliriz?
Sokağa ne zaman maskesiz çıkabiliriz?
'Ekonomik şiddet' gerekçesiyle kusurlu sayıldı
'Ekonomik şiddet' gerekçesiyle kusurlu sayıldı
Türkiye'de 10 bin 512 yeni vaka
Türkiye'de 10 bin 512 yeni vaka

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim