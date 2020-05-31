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Oruç Aruoba hayatını kaybetti

Türkiye’de akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam eden Oruç Aruoba, 72 yaşında vefat etti.

31 Mayıs 2020 Pazar 15:44
Oruç Aruoba hayatını kaybetti
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Türkiye’de akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam eden Oruç Aruoba, 72 yaşında vefat etti.

Aruoba'nın eserlerini okurlarla buluşturan Metis Yayınlarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili Oruç Aruoba'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada sevenleri ve arkadaşları tarafından yayınlanan başsağlığı mesajlarında aynı zamanda Aruoba'nın şiirleri ve sözlerinden alıntılara yer verildi.

Yazar Ahmet Ümit, Twitter hesabından Aruoba'nın fotoğrafı ile "Sözcüklerle hayatı anlamlandırmaya çalışanlar, sözcüklerden oluşan, tamamlanmamış bir anıt bırakırlar arkalarında. Kendilerinden sonra gelenler biraz daha tamamlasınlar diye. Sözün bittiği yer ölüm değil hayattır bazı insanlar için..." paylaşımında bulundu.

Yazar Selahattin Yusuf ise usta şairi, "İlk haiku şiiri zevkini onun çevirisiyle edinmiştim. Matsuo Kinsaku ('Başo' lakaplı 17. yy ünlü Japon şairi) çevirisi için teşekkür borçluyuz." şeklinde andı.

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ORUÇ ARUOBA

Felsefeci, çevirmen ve şair Aruoba, 14 Temmuz 1948'de Kocaeli'nde doğdu.

Aruoba, TED Ankara Koleji'nin ardından Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı.

Yine aynı üniversitede felsefe bilim uzmanı olan Aruoba, 1972-1983'de öğretim üyesi olarak görev yaptı ve felsefe bölümünde doktorasını tamamladı.

Aruoba, daha sonraki yıllarda basın kuruluşlarında çeşitli görevler aldı, serbest yazarlık ve çevirmenlik yaptı.

David Hume, Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein, Rainer Maria Rilke ve Paul Celan gibi yazarlardan çeviriler yapan Auroba, felsefe ve kültür alanında yazılarını, Oluşum, Arayış, Mor Köpük, Defter, Varlık, Gösteri dergileri ile Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde yayımladı.

Aruoba'nın çevirilerinin yanı sıra eserleri arasında, "Sayıklamalar","Kesik Esin/tiler", "Geç Gelen Ağıtlar", "Ne ki Hiç", "Ne-Otuzaltı Tanzaku", "Zilif", "Doğançay'ın Çınarları" başlıklı şiir kitapları ve "David Hume'un Bilgi Görüşünde Kesinlik", "Nesnenin Bağlantısallığı", "De ki İşte", "Tümceler", "Hani", "Uzak" ve "Benlik" gibi deneme kitapları da yer alıyor.

Son Güncelleme: 31.05.2020 15:58
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