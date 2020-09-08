Ortaköy\'deki Terör Saldırısı Davasında Karar

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN SANIK ABDULKADİR MASHARİPOV, "ANAYASA'YI İHLAL" VE 1'İ POLİS MEMURU 39 KİŞİYE KARŞI "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN 40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul, 8 Eylül 20 : Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıkların son savunmalarının alınmasının ardından hüküm açıklandı.

Mahkeme heyeti, saldırıyı gerçekleştiren sanık Abdulkadir Masharipov'u "Anayasa'yı ihlal" ve 1'i polis memuru 39 kişiye karşı "kasten öldürme" suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Sanık Masharipov'u 79 kişiye karşı "öldürmeye teşebbüs" ile "6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından 1368 yıl hapse mahkum eden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.Terör saldırısının planlayıcılarından olduğu ve Masharipov'a yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu sanıklardan İlyas Mamaşaripov'u "kasten öldürmeye yardım", "Anayasa'yı ihlale yardım" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından 1432 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, bu sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.Sanıklardan 11'inin tüm suçlardan beraatine karar veren heyet, bazı sanıkları "terör örgütü üyeliği" suçundan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.(AA/AK/HÖ)