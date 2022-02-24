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Önal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'la bir araya geldi.

24 Şubat 2022 Perşembe 13:00
Önal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ile görüştü

TC Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Bodnar'la Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal görüştü.
Bodnar, bakanlıkta yaklaşık 20 dakika kaldı.
BODNAR’DAN TÜRKİYE’YE “ÇANAKKALE VE İSTANBUL BOĞAZI'NIN RUS GEMİLERİNE KAPATILMASI” ÇAĞRISI 
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Rusya'nın bu sabah Ukrayna’ya başlattığı saldırılara ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rus savaş gemilerine boğazları kapatması çağrısında bulunmuştu.
Bodnar, "Tüm dünyayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı koalisyon kurmaya ve savaşın bölge genişletilmesini önlemeye çağırıyoruz." dedi.
Türkiye'ye Ukrayna'ya yardım etmesi çağrısı yapan Bodnar, "Bu bağlamda hava sahasının, Rus gemileri için de Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın Rus gemilerine kapatılması için çağrıda bulunuyoruz. İlgili talebimizi Türk tarafına ilettik. Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Buradaki Rusların hisselerine el konulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bodnar, Türkiye'den Ukrayna'ya savunmanın yanı sıra mali ve insani yardımda bulunmasını istediklerini sözlerine ekledi.
Ukrayna'ya yapılacak savunma, insani ve mali yardımın da önemli olduğunun altını çizen Bodnar, "Umuyoruz ki Türk halkı bu haklı davasında Ukrayna'yı destekleyecektir." dedi.

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“5 RUS UÇAĞI VE 2 HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ, 3 TANK VURULDU VE RUSYA SİLAHLI KUVVETLERİNE AİT BİRKAÇ KAMYONUN YOK EDİLDİ”
Bodnar, Büyükelçilikte gelişmelere ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, kolluk kuvvetlerinin ve sınır güvenliğinin ülkenin neredeyse her sınırında saldırılara karşı koymaya devam ettiğini belirterek, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden aldıkları bilgiye göre bu sabah itibarıyla 5 Rus uçağı ve 2 helikopterinin düşürüldüğünü, 3 tankın vurulduğunu ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine ait birkaç kamyonun yok edildiğini dile getirdi.
Bodnar, "Şu an saldırıya geçen Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu. Maalesef Ukrayna'yı savunan askerlerimiz arasında da kayıplar var. Maalesef aynı şekilde sivil halk arasında da kayıp verdiğimiz bilgileri, haberleri de gelmeye başladı." dedi.
“RUSYA, AYNI ZAMANDA İNTERNETTE YALAN HABER SAVAŞINI DA BAŞLATIYOR”
Ukrayna'nın verdiği kayıplarla ilgili bilgileri Kiev'den teyit aldıktan sonra basınla paylaşabileceğini söyleyen Bodnar, internette gerçeği yansıtmayan bir sürü belge olduğunu belirtti.
Bodnar, "Rusya, aynı zamanda internette yalan haber savaşını da başlatıyor. İnternette göreceğiniz tüm bilgileri öncelikle örneğin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı veya Ukrayna Büyükelçiliğinden, resmi kaynaklardan kontrol ederek ve teyit ederek paylaşmaya davet ediyorum." dedi.
Dışişleri Bakanlığında yapacağı görüşmeden sonra da basına açıklamalarda bulunacağını belirten Bodnar, Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından da bilgi paylaşılacağını dile getirdi.
Bodnar, şunları kaydetti:
"Şunu söylemek isterim ki durum şu an kontrol altında. Devletimizin savunma ve güvenlik sistemi çalışıyor. Uluslararası toplumun, Ukrayna ordusu ve Ukrayna toplumunun yardımıyla bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz ama bugünü hiçbir zaman unutmayın çünkü 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti. Artık hayalet dünya bitti ve hepimiz şu an savaş içindeyiz."

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Son Güncelleme: 24.02.2022 13:16
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