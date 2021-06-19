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"Ölürsek inşallah birlikte ölürüz" diye dua eden çift, 3 saat arayla hayatını kaybetti

Malatya'da ikamet eden Zeynep ve Hasan Sağdıç çifti, üç saat arayla yaşamını yitirdi. 40 yıllık evli çiftin "Ölürsek inşallah birlikte ölürüz" diye dua ettikleri kaydedildi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 22:21
"Ölürsek inşallah birlikte ölürüz" diye dua eden çift, 3 saat arayla hayatını kaybetti
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Malatya'nın Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde, Zeynep Sağdıç (69) beyin kanamasından hayatını kaybetti. Zeynep Sağdıç, Hatunsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 40 yıllık hayat arkadaşının vefatına çok üzülen Hasan Sağdıç da eşinin toprağa verilmesinden 3 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat etti. Hasan Sağdıç, eşinin yanına defin edildi.

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DUALARI KABUL OLDU

Beş çocukları bulunan 40 yıldır aynı yastığa baş koyan Zeynep-Hasan Sağdıç çiftinin birbirlerine çok bağlı oldukları ve zaman zaman 'Ölürsek inşallah birlikte ölürüz' diye dua ettikleri öğrenildi.

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Son Güncelleme: 19.06.2021 22:56
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