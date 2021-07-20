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Oktay’dan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla tüm Kıbrıslı kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.

20 Temmuz 2021 Salı 09:00
Oktay’dan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlaması

Bayram namazını Millet Camisi'nde kılan Oktay, camiden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tüm vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Oktay, bayramın barış ve huzura vesile olmasını diledi.

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü de kutlayan Oktay, "Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla tüm Kıbrıslı kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızı ve tüm heyetimizi kucaktan selamlayan KKTC'deki vatandaşlar başta olmak üzere tüm Müslüman ülkelerin, dünyadaki Müslümanların bayramlarını tebrik ediyorum." dedi.

AB Adalet Divanının başörtüsü kararını eleştiren Oktay, kararın adaletsizliğin bir örneği olduğunu dile getirdi.

Oktay, kararın şiddet ve ayrımcılığın ta kendisi olduğunu belirterek, "Ben buradan din ve vicdan hürriyetini yok eden böyle ikircikli bir kararı şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum." dedi.


 

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Son Güncelleme: 20.07.2021 10:07
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