banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kamu Hizmeti Komisyonu’nda online başvuru dönemi
Kamu Hizmeti Komisyonu’nda online başvuru...
Nöbetçi Eczaneler (10 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (10 Kasım 2022)
Polisten önemli duyuru! İşte trafiğe kapanacak yollar
Polisten önemli duyuru! İşte trafiğe...
Taçoy: “Son” değil, Başlangıç”
Taçoy: “Son” değil, Başlangıç”
Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinden uyarı
Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinden...
banner405
Flaş Haber
Feci kazada yaralılar var!
Kapat

Oktay: Rumlar Grivas Müzesi Açarak Kendi Zulümlerini Sergilemiş Olurlar

10 Kasım 2022 Perşembe 21:00
Oktay: Rumlar Grivas Müzesi Açarak Kendi Zulümlerini Sergilemiş Olurlar

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık tanınma zamanı geldi" dedi. Oktay, Rum Meclisi’nin, terör örgütü EOKA'nın kurucusu Yunan Albay Yorgos Grivas’ın müzesini açmak için attığı adıma da ‘’Kendi zulümlerini sergilemiş olurlar’’ ifadesiyle tepki gösterdi.

KKTC’yi ziyareti sırasında TRT’ye açıklamalar yapan Oktay, "Burada bizim duruşumuz son derece net. Cumhurbaşkanımızın bu çağrısıyla da KKTC'ye yönelik politikalarımızda bir başka evreye gelmiş durumdayız. Cumhurbaşkanımız için de Türkiye için de hem Türkiye Cumhuriyeti devleti hem Türkiye Cumhuriyeti hükümeti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeri apayrıdır. Hem bizim Türkiye olarak Doğu Akdeniz politikamız çerçevesinde vazgeçilmezimizdir. Türkiye’nin güvenliğinin olmazsa olmaz şartıdır. Ama aynı şekilde KKTC'nin güvenliğinin de olmaz olmaz şartıdır. Yani KKTC olmadan Türkiye, Türkiye olmadan KKTC’nin olmayacağı bir denklemden bahsediyoruz." dedi.

-           "Felç olmuş bir BMGK yapısı var"

Fuat Oktay, Türk milletinin Kıbrıs’ta tüm çözüm planlarına evet demesine rağmen karşılık bulamadığını vurguladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gidişe dur dediğine işaret etti:

"Egemen eşit iki devlet yapısıdır bundan sonra tek çözüm. Tabii biz Türkiye olarak cumhurbaşkanımız hep şunu söylemiştir. 'Dünya beşten büyüktür.' Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kendisine hayrı yok zaten. Biz de bunu söylüyoruz beşten büyük derken. Cumhurbaşkanımız da BM'den bütün dünyaya haykırmıştır. Biz bunu tanınma yolu ile yapacağız artık. KKTC’nin tanınma zamanı gelmiştir."

-          “KKTC Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmalı"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci statüsü almasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Semerkant'taki ana gündem maddelerinden birisi olacağını belirtti:

"Cumhurbaşkanımızın uluslararası toplantılarda tüm ülkelerde gündeminde KKTC vardır. Her birimizin ilgili devletler nezdinde görüşmelerimizde KKTC vardır. Dışişleri Bakanlığımız aynı yoğunlukta çalışmaktadır. Cumhurbaşkanımız Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi için oradaki ana gündem maddelerinden birisi de ana gündem yine KKTC’nin gözlemci üye statüsüyle bu teşkilatta yer almasıdır. Ve inşallah da bu sonucu almayı arzu ediyoruz."

-          Utanç müzesine sert tepki

Oktay, Rum Meclisi’nin terör örgütü EOKA'nın kurucusu Yunan Albay Yorgos Grivas’ın hayatının anlatılacağı bir müzenin kurulması yönünde aldığı kararı da değerlendirdi:

"Katliamları sergilerler yani yakışır kendilerine de. Bu katliamları sergilemeleri tam da kendi kültürlerine ve istedikleri politikaya da yakışır zaten. Enonis söylemlerinin EOKA söylemlerinin 1931’lerden sonra 60’lara kadar ne tür zulümler katliamlar yaptığı hepimizin malumu zaten. Bununla ilgili güzel bir dizimiz de vardı, kamuoyunun anlayabileceği dizi ama tarih kitaplarında da bu tarihsel gerçekler olarak da mevcut. Yüzlerce köyün ve Kıbrıs Türkü’nün katliamına sebep olan bir isimdir Grivas. Bunu bir kahraman gibi görüp de eğer müzede sergilemek istiyorlarsa buyursun sergilesinler yani kendi zulümlerini sergilemiş olurlar. Kendi yani bir katil ruhlu bir insanın kahraman olarak sunulmasını arzu ediyorlarsa dediğim gibi kendilerini çok iyi ifade etmiş olurlar o zaman."

banner360
Son Güncelleme: 10.11.2022 22:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa’da yangın faciası: 8’i çocuk 9 ölü
Bursa’da yangın faciası: 8’i çocuk 9 ölü
Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü
Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü
Tahiti'de denize düşen Türk iş insanı Dilek Ertek bulunamadı
Tahiti'de denize düşen Türk iş insanı Dilek Ertek bulunamadı
Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Usta oyuncunun evlat acısı
Usta oyuncunun evlat acısı
Kuluçkadaki tavuğun altından uyuşturucu çıktı
Kuluçkadaki tavuğun altından uyuşturucu çıktı
Eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp evi ateşe verdi
Eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp evi ateşe verdi
"Yunanistan, Türkiye aleyhine konuşmayı sürdürüyor"
"Yunanistan, Türkiye aleyhine konuşmayı sürdürüyor"
Türkiye'de DNA testiyle 186 milyon TL'lik mirasa ortak oldu... Yapacağı ilk şeyi açıkladı
Türkiye'de DNA testiyle 186 milyon TL'lik mirasa ortak oldu... Yapacağı ilk şeyi açıkladı
Gelin ve damat servis aracıyla kaçtı
Gelin ve damat servis aracıyla kaçtı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim