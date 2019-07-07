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Oktay, Paşaköy’ü ziyaret etti

Oktay, Paşaköy’ü ziyaret etti

07 Temmuz 2019 Pazar 09:30
Oktay, Paşaköy’ü ziyaret etti

OKTAY: "KKTC'NİN GELİŞMESİ, KALKINMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ. BİRLİKTE OLDUĞUMUZU, TÜRKİYE'DEKİ HERKESİN SİZİ YÜREKTEN SEVDİĞİNİ BİLİN. HEP BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ, KATMA DEĞER SAĞLAYACAĞIZ"

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC ziyareti sırasında Paşaköy’de vatandaşlarla bir araya geldi.
Oktay, Paşaköy'e gelişinde, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
Kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, sohbet eden Oktay, öğrencilerin halk oyunları gösterisini izledi.
Vatandaşların tarımsal amaçlı suyun beldeye kazandırılması yönündeki taleplerini dinleyen Oktay, "Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor. KKTC'nin gelişmesi, kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz. Birlikte olduğumuzu, Türkiye'deki herkesin sizi yürekten sevdiğini bilin. Hep birlikte üreteceğiz, katma değer sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Oktay, kendisini sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra kendisini kahve içmeye davet eden Abuzer Karakuş isimli vatandaşı evinde ziyaret etti.
Oktay, temaslarını tamamladıktan sonra KKTC’den ayrıldı.
 

Son Güncelleme: 07.07.2019 12:47
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