Oktay KKTC'ye yapılan desteği vurguladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bölge refahına katkı sağlayan ve kendi kendine yeten bir KKTC hedefiyle, altyapı projelerinden tarımsal sulama sistemine, e-devlet çalışmalarından sağlık yatırımlarına kadar Kıbrıs Türkü için ciddi bir mesai harcadıklarını” vurguladı.

Konuşmasına, görüşmelerinin hayırlı olmasını dileyerek başlayan Oktay, görüşülecek bütçe teklifinin, Kovid-19 salgını, hız kesmeyen dijitalleşme ve iklim değişikliği gibi küresel etkilerin karşısında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye için en doğru politikaları üretmeyi ve uygulamayı hedefleyen yürütme erki faaliyetlerinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Oktay, Dijital Türkiye çalışmalarında, TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, tüm bakanlıklar ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla, uygulamaların genel koordinasyonunu ve takibini gerçekleştirdiğini belirten Oktay, yürütmede ortaya çıkan kural ve düzenleme ihtiyaçlarını, tüm bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlarla belirleyerek, gerekli hallerde yürütmenin TBMM ile ilişkilerini üstlendiğini kaydetti.

KKTC ile ilgili koordinasyon işlerinden sorumlu olduğunu hatırlatan Oktay, “bölge refahına katkı sağlayan ve kendi kendine yeten bir KKTC hedefiyle, altyapı projelerinden tarımsal sulama sistemine, e-devlet çalışmalarından sağlık yatırımlarına kadar Kıbrıs Türkü için ciddi bir mesai harcadıklarının” altını çizdi.

Oktay, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak tüm çalışmaları somut çıktı odaklı bir yaklaşımla sürdürdüğünü vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Bütçe ve Kesin Hesapları ile Sayıştay Raporlarına, geçen bir yıl içinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yerel yönetim hizmetleri ve özel sektöre yönelik yeni dijital hizmetlerle e-devlet altyapısını zenginleştirmeye devam ettiklerini dile getiren Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin bu yıl içinde gerçekleşen diğer bir önemli çalışmasının 24 Ağustos 2021'de yayımlanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi olduğunu ifade etti.

"Yapay Zeka"da atılacak adımların net şekilde ortaya konulduğu strateji belgesindeki hedefleri birer birer hayata geçirerek, gelecek 5 yılda yapay zekanın Türkiye'nin GSYH'sına katkısını yüzde 5'e yükseltmeyi ve yapay zeka uzmanı istihdamının da 50 bin kişiye çıkarılmasını hedeflediklerini aktardı.

Oktay, bunların yanı sıra, "81 İl’de 81 Siber Kahraman Projesi", "Siber Güvenlik Eğitimleri", "Siber Zeka Bilgi Yarışmaları", "Hack İstanbul" ve "Hack Zeugma" gibi yarışmalar ile özellikle çocuk ve gençlerde dijital dönüşüm farkındalığı oluşturmak için gayret sarf edildiğini söyledi.

Türkiye'nin e-devlet altyapısının, milli dava KKTC'nin dijital kamu hizmetleri altyapısına da hizmet sağladığına işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

"Bu yıl içinde KKTC Veri Merkezi'nin temeli atılmış ve ülkemizin dijital dönüşüm sürecinde edindiği kapasite ve tecrübeyi KKTC'ye aktarmak üzere projelendirilen 'KKTC e-Devlet Kapısı' da faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçtiğimiz hafta Türkiye-KKTC ekonomik ve kalkınma iş birliği çerçevesinde Girne’de gerçekleştirdiğimiz toplu açılış ve temel atma programında, Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ülkemizin e-devlet altyapısı ile sağlanan 'e-kimlik, e-nüfus, e-sağlık ve e-meb' gibi uygulamaların da açılışını yapmış olduk. Dijital Dönüşüm Ofisinin 2020 yılı kesin hesap harcaması 82 milyon 427 bin 580 lira olmuştur. Ofisin 2021 yılı başlangıç ödeneği 96 milyon 600 bin lira olup, 2022 yılı bütçesi için 101 milyon 430 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür."