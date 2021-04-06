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Oktay: “Kırbıs'ta da üretim altyapısını kurmak istiyoruz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’de üretimi güçlendirmek istediklerini ifade etti.

06 Nisan 2021 Salı 20:00
Oktay: “Kırbıs'ta da üretim altyapısını kurmak istiyoruz”
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Oktay, "Bir tarafta siyasi görüşmeler devam ederken diğer tarafta ekonomik kalkınmayı daha ileri aşamaya götüreceğimiz çok ciddi projelerimiz var. Yatırımlarla istihdamla üretimle ihracatla Türkiye'de yapmaya çalıştığımız ve bugün itibarıyla düşünün salgın şartlarında bile tarihinin en iyi ihracatını gerçekleştiren bir Türkiye'den bahsediyorsunuz. Biz bunun artık Kıbrıs'ta da üretim altyapısını kurmak istiyoruz. Eğitim ve turizm altyapısı halen mevcut ama salgınla birlikte sıkıntıya girince Kıbrıs'ta şunu da çok net gördük, alternatif olabilecek hizmet sektörü ve aynı şekilde sanayisiyle güçlenecek, istihdam oluşturacak ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alacak bir Kıbrıs” dedi.

Oktay, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta çok ciddi projelerin bulunduğunu söyledi.

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Türkiye'nin de desteğiyle KKTC'nin Doğu Akdeniz'de artan bir ağırlığı olduğu belirten Oktay, gelecekte KKTC'yi nerede gördüğüne yönelik soru üzerine, 307 yıl Türk hükümranlığında kalan Ada'daki durumun bugüne nasıl geldiğini anlattı.

Kıbrıs Türkünü yok etmeye yönelik yoğun gayretlerin 1974'teki Barış Harekatı'na kadar sürdüğüne dikkati çeken Oktay, Kıbrıs'ta bugün Rum yönetimiyle Türk milletini temsilen KKTC'nin bulunduğunu söyledi.

KKTC'nin egemen bir devlet olduğunu ve kendi egemenlik haklarını kullanacağına işaret eden Oktay, Cenevre'de 27-29 Nisan'da Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin bir araya geleceği toplantıda da Türkiye'nin tezlerinin son derece net olduğunu hatırlattı.

Fuat Oktay, gelecekte KKTC ile ilgili, kendi haklarını koruyan, Türkiye ile güç birliği içerisinde bulunan, tüm alanlarda her türlü stratejik iş birliğini daha da güçlendiren, Doğu Akdeniz'deki varlığını güçlendiren bir devlet, kendi toplumunun refah seviyesini artıran, üreten bir yapı göreceklerinin altını çizdi.

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Son Güncelleme: 06.04.2021 20:11
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