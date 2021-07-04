Oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıttı

İstanbul'da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba M.Ö. gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ö. ifadesinde oğlunun yaramazlık yaptığını ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Polis ekiplerinin babayı sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrasında tespit edip yakaladığı öğrenildi.