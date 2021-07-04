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Oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıttı

İstanbul'da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba M.Ö. gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ö. ifadesinde oğlunun yaramazlık yaptığını ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Polis ekiplerinin babayı sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrasında tespit edip yakaladığı öğrenildi.

04 Temmuz 2021 Pazar 19:56
Oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıttı

Sürücünün 3 yaşındaki çocuğu araçtan sarkıttığı anların sosyal medyadan paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

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YARAMAZLIK YAPTIĞI İÇİN SARKITMIŞ
Görüntüleri inceleyen ekipler, araç plaka bilgileri üzerinden araç sürücüsünün M.Ö. olduğunu tespit etti. Aynı gün gözaltına alınan şüpheli M.Ö., görüntüdeki çocuğun 3 yaşındaki öz oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Emniyetteki işlemlerinin ardından "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürülmesi" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö. tutuklandı. Öte yandan çocuğun araçtan sarkıtıldığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonuna yansıdı.

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