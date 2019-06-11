Numan Kurtulmuş: Hem Türkiye'nin hem KKTC'nin haklarını korumak için büyük bir mücadele veriyoruz

Türkiye'deki Adalat ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye kendi hakkını hiç kimseye yedirmeyecektir, buna seyirci kalmayacaktır. Hem Türkiye'nin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumak için büyük bir mücadele veriyoruz" dedi.

AA’nın haberine göre, Kurtulmuş, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Güney Kıbrıs Yönetimi'nin Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendi güçlerine güvenerek bunu yapmıyorlar ve bu tutuklama kararı meselesi tam manasıyla halt etmek demektir. Uluslararası hukuka bütünüyle aykırıdır. Orada Doğu Akdeniz'de nasıl başkalarının hakları varsa Türkiye'nin de hakları vardır. Türkiye hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını öyle kurda kuşa yedirmeyecektir. Burada Türkiye kendi hakkını hiç kimseye yedirmeyecektir, buna seyirci kalmayacaktır. Sonuna kadar hem Türkiye'nin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumak için büyük bir mücadele veriyoruz."