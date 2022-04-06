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Nisa bebeğin annesi: 2 gün sonra bıraktığım yere gittim

06 Nisan 2022 Çarşamba 09:11
Nisa bebeğin annesi: 2 gün sonra bıraktığım yere gittim

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Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu, beyin ölümü açısından kesin sonucun ise daha belirlenmediği bildirildi. Nisa bebeği bırakan anne Ebru S. 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı. Ebru S'nin savcılıkta, "Çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım" dediği öğrenildi.

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