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Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisinin bugün Gabon Port-Gentil Limanı'na ulaşması bekleniyor

Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında deniz haydutlarının saldırdığı geminin, bugün Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşması bekleniyor.

24 Ocak 2021 Pazar 11:00
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisinin bugün Gabon Port-Gentil Limanı'na ulaşması bekleniyor
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Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında deniz haydutlarının saldırdığı geminin, bugün Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşması bekleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, dün saat 10.36'da Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları saldırdı. Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürüldü.

Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket halinde bulunuyor. Deniz haydudunun bulunmadığı geminin söz konusu limana bugün ulaşması bekleniyor.

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Gemiyi işleten Boden Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleriyle ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi, sigorta kuruluşu bilgilendirildi, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçildi.

Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirildi, bilgilendirilen geminin sigortacısının devreye girmesi sağlandı.

Boden Denizcilik, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halinde korsan saldırısına uğrayan M/V Mozart isimli Türk konteyner gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Gine Körfezi'nde silah zoruyla kaçırılan M/V MOZART gemisinin sahibi ve işletmecileri mürettebatlarından bir kişinin öldürüldüğü ve diğerlerinin kaçırıldığını üzülerek teyit ettiler. Şirket yetkilileri mürettebatın ailelerine en içten baş sağlığı dileklerini ve desteklerini açıklarken konu ile ilgili tüm yetkililerle birlikte bu sorunu en kısa sürede ve en güvenli şekilde çözmeye çalıştıklarını bildirdiler. Mürettebatın güvenliği için daha fazla açıklama yapmaktan kaçınılacağı, tüm ekibin güvende olabilmesi için bu konuya hassasiyetle yaklaşılmasının önemli olduğu da ayrıca belirtildi."

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Son Güncelleme: 24.01.2021 12:23
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