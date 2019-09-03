Netflix'ten “Türkiye'de devam“ açıklaması

NETFLİX TÜRKİYE:"İNTERNET YAYINLARINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEMENİN GEREKTİRDİĞİ ÜZERE LİSANS BAŞVURU SÜRECİMİZİ BAŞLATTIK"

"BİR YANDAN TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARIMIZI ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR DİĞER YANDAN DA SUNDUĞUMUZ EBEVEYN KONTROLLERİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR ATMAK ÜZERE YETKİLİLERLE GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Netflix, internet yayınlarına yönelik düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecini başlattıklarını bildirdi.

Netflix Türkiye Sözcüsü'nün yazılı açıklamasında, platformun Türkiye'de 1,5 milyon üyesi bulunduğu, bu sayının gittikçe arttığı belirtildi.

"İnternet yayınlarına yönelik yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık." ifadesine yer verilen açıklamada, platform üyelerinin, dünyanın birçok yerine sunulan içerik çeşitliliğine ve Türkiye'den dünyaya taşınan yerel hikayelere değer verdiğine olan inanç vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle bir yandan Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek."

