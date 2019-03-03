Nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi vahşice öldürdüler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yuvasına sokulan köpekle çıkartılan nesli tükenmekte olan oklu kirpi, kafası sopayla ezilerek vahşice katledildi.

KÖPEĞİ YUVAYA SOKUP BEKLEDİLER

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıkaracaören kırsal mahallesine giden şahıslar, iddiaya göre nesli tükenmekte olan oklu kirpileri avladı. Kayalık alandaki oklu kirpinin yuvasına köpeği sokan şahıslar, ellerinde sopalarla yuvanın girişinde beklemeye başladı.

KAFASINA SOPAYLA VURDU

İçeri giren köpekten korkan oklu kirpi can havliyle dışarı kaçınca yuvanın girişinde bulunan şahlardan biri elindeki sopayla dışarı kaçan kirpinin kafasına vurdu. Peşinden gelen köpek de kirpiyi ısırarak yere attı. Cebindeki bıçağı çıkaran şahıs, nesli tükenmek üzere olan kirpiyi boğazını vahşice keserek katletti. Kirpiye saldıran köpek de yüzüne saplanan oklar nedeniyle yaralandı.