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Nebati: "Dövize endeksli TL mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız"

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bankaların dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili işlemlere gün içinde başlayacağını bildirdi.

21 Aralık 2021 Salı 12:45
Nebati: "Dövize endeksli TL mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız"

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14.00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 21.12.2021 13:53
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