Nebati: "Dövize endeksli TL mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız"

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14.00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

