Nebati: "Dövize endeksli TL mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız"

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14.00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14.00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.