Nato Karargahı\'ndaki Teknik Toplantı

TC MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: "TÜRKİYE-YUNANİSTAN ASKERİ HEYETLERİ ARASINDA "AYRIŞTIRMA USULLERİNİN" ELE ALINDIĞI NATO KARARGAHI'NDAKİ TEKNİK TOPLANTI SONA ERDİ"
Ankara, 15 Eylül 20 : TC Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de yapılmasının planlandığını bildirdi.
Açıklamada, "Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.
(AA/AK/GÜL)