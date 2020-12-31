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NATO'dan Türkiye'ye önemli görev

Türkiye yeni yılda NATO'da önemli bir görev üstleniyor. 2021 yılı itibarıyla Türkiye, NATO bünyesindeki "Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti"nin komutasını devralacak.

31 Aralık 2020 Perşembe 08:45
NATO'dan Türkiye'ye önemli görev
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Türkiye önümüzdeki yıl NATO'da önemli bir görevi üstlenmeye hazırlanıyor.

NATO bünyesindeki "Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti"nin komutası Polonya'dan Türkiye'ye geçecek.

1 Ocak 2021 itibarıyla başlayacak görev, bir yıl sürecek.

6 bin 400 askeri personel görev alacak

Kuvvette Arnavutluk, Macaristan, İtalya, Letonya, Karadağ, Polonya, Romanya, Slovakya, İspanya, İngiltere ve ABD'den askeri birimlerin katılımıyla 6 bin 400 askeri personel görev alacak.

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'Türkiye, görev kuvveti için ciddi yatırım yaptı'

NATO'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin NATO bünyesinde hareket kabiliyeti en yüksek birimlerden olan görev kuvveti için özellikle lojistik ve mühimmat gereksinimlerinin planlamasına ciddi yatırım yaptığı vurgulandı.

Zırhlı araçların son modelleriyle anti tank füzeleri ve obüslerin de tahsis edildiği belirtildi.

Kuvvet, herhangi bir tehdide karşı harekete geçecek şekilde hazır tutuluyor

Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti, herhangi bir tehdide karşı NATO müttefiklerini korumak için kısa sürede harekete geçebilecek şekilde hazır tutuluyor.

Birimin kurulması, NATO devlet ve hükümet başkanlarının 2014'te Galler'de düzenlediği zirvede kararlaştırılmıştı.

NATO üyelerinin her yıl dönüşümlü komuta ettiği birime 2020'de Polonya, 2019'da Almanya öncülük etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
NATOTürkiye
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