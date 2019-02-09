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Müstehcen sitelere erişim yasağı kaldırıldı mı?

Müstehcen sitelere erişim yasağı kaldırıldı mı?

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:21
Müstehcen sitelere erişim yasağı kaldırıldı mı?

Türkiye'de 7 Şubat 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan hükme göre yürürlükteki "müstehcen sitelere erişim yasağının" kalkmış olması gerekiyor.

Danıştay 13. Dairesi 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"un 8. maddesi ve 6515 sayılı Kanun'un 4 numaralı fıkrasının Anayasa'nın 22. maddesine aykırılığını ileri sürmüş, yürürlüğün durdurulmasını ve iptal edilmesini istemişti.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, mahkemeye başvuran Danıştay 13. Dairesi'nin itirazına konu olan kuralın Anasaya'ya aykırı olduğu kanısına vararak iptali için başvurmuştu. Buna göre re'sen erişim engelleme kararına ilişkin işlemin durdurulması hükmü verilmişti. Karar 15 Kasım tarihinde alınmış olup Resmi Gazete'de yayınlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde düzenlenmişti.

Yaman Akdeniz, Diken'de kararın 7 Şubat itibariyle yürürlüğe girdiğini belirten yazısında iptal edilen hükme göre alınmış erişim engelleme kararlarının hepsinin kaldırılması gerektiğini söylüyor. Yaman Akdeniz'e göre engellemeler AYM'nin iptal kararıyla artık yasal değil.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı neleri kapsıyor?
Mahkeme, 4 numaralı fıkranın birinci cümlesinde yer alan "İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde..." ibaresinin, Kanun'un 8. maddesinin 1 numaralı fıkrasının a bendinin 5 numaralı alt bendi ve "...yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı re'sen Başkanlık tarafından verilir." ibaresinin " içeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde..." ibaresi ve aynı kanunun alt bendi yönünden Anayasa'ya aykırı olduklarına ve iptallerine oy birliğiyle karar vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Müstehcen Site
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