Muş: “AB uluslararası hukuka uygun hareket etmeli“

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MEHMET MUŞ: “(AB'NİN YAPTIRIM KARARI) TÜRKİYE HAKLARINDAN VAZGEÇMEYECEKTİR. HİÇBİR ÜLKE TÜRKİYE'Yİ BÖYLE TEHDİTLERLE EGEMENLİK HAKLARINDAN MAHRUM BIRAKAMAZ. TÜRKİYE BASKILARA BOYUN EĞMEDEN BU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye’de AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konsey Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol, doğal gaz aramasını durdurmaya yönelik yaptırımlarına ilişkin, "Türkiye haklarından vazgeçmeyecektir. Hiçbir ülke Türkiye'yi böyle tehditlerle egemenlik haklarından mahrum bırakamaz. Türkiye baskılara boyun eğmeden bu çalışmalarına devam edecektir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YAPTIRIM KARARINDAN DERHAL DÖNÜLMELİ"

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise AB'nin, Türkiye'nin doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı yaptırım kararı almasını kabul etmediklerini dile getirdi.

Doğu Akdeniz'de bölge ülkeleriyle diyalog zemininin yaratılması ve diplomasinin güçlendirmesi gerektiğini söyleyen Akar, "Kahire'de, Şam'da, Tel Aviv'de büyükelçimiz, Kudüs'te başkonsolosumuz yok. Derhal bu görevlere atamalar yapılmalıdır. Bölgede politika üretebilmek için, güçlü aktör olabilmek için diplomasiye hızla dönmek zorundayız." diye konuştu.

"AB ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN HAREKET ETMELİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye'nin hem kendi kıta sahanlığı haklarını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını savunarak Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını sürdürmesinin, uluslararası hukukun kendisine verdiği bir hak olduğunun altını çizdi.

Güney Kıbrıs'ın, AB'yi kullanarak Türkiye'yi bu arama faaliyetlerinden mahrum etmeye çalışmasının nafile olduğunu vurgulayan Muş, şunları kaydetti:

“AB'nin bu tip provakatif girişimlerine rağmen hükümetimizin, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları için gönderdiği 3 gemiye ek olarak 1 gemiyi daha göndereceğini açıklaması fevkalade doğru bir karardır. AB Dış İlişkiler Konseyi sonuç bildirgesinde Kıbrıs Adası kaynaklarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de hakları olduğunu vurgulamaması, AB'nin bu konuda taraflı olduğunun ve hukuka riayet etmediğinin açık göstergesi olmuştur. Aynı şeyi Kıbrıs'ı AB'ye dahil ederken de yapmışlardı. Oradaki iki yüzlü tavırlarını burada tekrar sürdürmektediler. Elbette Türkiye haklarından vazgeçmeyecektir. Hiçbir ülke Türkiye'yi böyle tehditlerle egemenlik haklarından mahrum bırakamaz. Türkiye baskılara boyun eğmeden bu çalışmalarına devam edecektir. Dolayısıyla AB'nin almış olduğu bu kararları tanımadığımızı ifade ediyor, AB'yi tarafsız bir şekilde uluslararası hukuka uygun hareket etmeye davet ediyoruz.”