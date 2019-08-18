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Muğla ve İzmir'de orman yangınları

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına da 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

Muğla ve İzmir'de orman yangınları

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına da 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 15:37
Muğla ve İzmir'de orman yangınları

İki ilden orman yangını haberi geldi.

Muğla'nın Milas ilçesi Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. 

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre orman bölge müdürlükleri bünyesindeki 9 helikopter, 27 arazöz, 12 su tankeri, 3 dozer ve yaklaşık 160 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Sarp bölgede etkili olduğu için karadan müdahalede güçlük çekilen alevlerin yayılması kısmen durduruldu.

Akgedik Barajı'nın yangın bölgesine yakın olması, helikopterlerle alevlere daha etkin müdahale edilmesini kolaylaştırıyor. 

Yangın bölgesine yakın yerleşim yeri bulunmadığı öğrenildi. 

Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini söyledi. 

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Demirci, "Yangın kanyonun içinde devam ediyor. Alevlerin kanyonun dışına çıkmaması için ekiplerimiz canla başla çalışıyor" dedi.

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İZMİR'DE DE YANGIN ÇIKTI

İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN HAVADAN DENETİM

Bu arada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tırazlı Mahallesi'ndeki ekiplerin söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

Anahtar Kelimeler:
Orman YangınlarıMuğlaIzmir
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