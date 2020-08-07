banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1061
ALTIN
471.251
DOLAR
7.2075
STERLİN
9.4278
EURO
8.4903
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz gerekir”
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz...
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Yalana bağımlı
Yalana bağımlı
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
banner355

Msb: Irak\'ın Kuzeyinde Pkk\'lı 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Ankara, 7 Ağustos 20 (.): Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak\'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK\'lı 7 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

07 Ağustos 2020 Cuma 18:37
Msb: Irak\'ın Kuzeyinde Pkk\'lı 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
banner337
banner351

Ankara, 7 Ağustos 20 (.): Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 7 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

banner341
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı. 

(AA/TUĞ/HA)

 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “Anlaşma, hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ediyor“
Çavuşoğlu: “Anlaşma, hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ediyor“
Türkiye'den 4 ülkeye tıbbi malzeme yardımı
Türkiye'den 4 ülkeye tıbbi malzeme yardımı
Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti
Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti
Türkiye'de 1083 yeni vaka, 18 can kaybı
Türkiye'de 1083 yeni vaka, 18 can kaybı
Türkiye'de 995 Kovid-19 tanısı, 19 can kaybı
Türkiye'de 995 Kovid-19 tanısı, 19 can kaybı
Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor
Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor
Tek komutla binlerce civcivi etrafında topluyor
Tek komutla binlerce civcivi etrafında topluyor
Türkiye'de 11 ilde 14 orman yangını!
Türkiye'de 11 ilde 14 orman yangını!
Türkiye'de bugün 996 bişiye koronavirüs teşhisi konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de bugün 996 bişiye koronavirüs teşhisi konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti
Islak mayo enfeksiyon nedeni…
Islak mayo enfeksiyon nedeni…

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim