Ankara, 21 Temmuz 21 (.): Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Yıldızları'nın KKTC'deki Barış ve Özgürlük Bayramı gösteri uçuşundan görüntüler paylaştı
Paylaşımda, uçakların gökyüzünde ay yıldız çizdiği anlara da yer verildi.
(AA/TUĞ/HA)
Ankara, 21 Temmuz 21 (.): Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Yıldızları'nın KKTC'deki Barış ve Özgürlük Bayramı gösteri uçuşundan görüntüler paylaştı
Ankara, 21 Temmuz 21 (.): Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Yıldızları'nın KKTC'deki Barış ve Özgürlük Bayramı gösteri uçuşundan görüntüler paylaştı
Paylaşımda, uçakların gökyüzünde ay yıldız çizdiği anlara da yer verildi.
(AA/TUĞ/HA)