Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104330
ALTIN
226.650
DOLAR
5.3067
STERLİN
6.9738
EURO
6.0274
Ünlü işadamı tutuklandı!
ÜNLÜ İŞADAMI TUTUKLANDI!
Ölümlü iş kazasıyla ilgili iki kişi tutuklu
Son Dakika
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASIYLA İLGİLİ İKİ...
Otel odasında canına kıydı
OTEL ODASINDA CANINA KIYDI
Kıb-Tek yönetiminde görev devir teslimi
KIB-TEK YÖNETİMİNDE GÖREV DEVİR TESLİMİ
banner282
Flaş Haber
Ünlü işadamı tutuklandı!
Kapat

MİT'e yapılan 6 bin ihbar operasyona dönüştü

MİT'e yapılan 6 bin ihbar operasyona dönüştü

26 Şubat 2019 Salı 08:48
MİT'e yapılan 6 bin ihbar operasyona dönüştü

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) internet sitesi üzerinden geçen yıl yapılan 6 bin ihbar operasyona dönüştü. Teşkilatın, Bilgi Edinme Kanunu dışına çıkarılmasına değin geçen 7 aylık sürede de 3 bin 262 kişi kuruma başvurarak, 'Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?' gibi sorular yöneltti.

Teşkilatın 'www.mit.gov.tr' internet adresi, 2018'de bir milyonun üzerinde ziyaretçi tarafından tıklandı. Siteyi ziyaret edenler, MİT'e ihbar, kariyer ve bilgi edinme amaçlı başvuruda bulundu. Siteye gelenler, "Kamuya alımda güvenlik tahkikatları sonucum nasıl çıktı? ", " MİT'in çalışma koşulları nasıl?", "Beni MİT'e alır mısınız?", "Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?" gibi sorular sordu.

Terörle mücadeledeki başarı ihbarlara yansıdı
Başvurular incelemeye alındı, Gülen cemaati, IŞİD ve PKK'ya yönelik ihbar ve bilgilerden gerekli görülenlerle ilgili özel çalışmalar gerçekleştirildi. Bu doğrultuda ihbarlardan 6 bini işleme alınarak ilgili güvenlik birimleriyle paylaşıldı ve operasyona dönüştürüldü.

Operasyonlarla PKK ve IŞİD'in yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmalarına ağır darbeler indirildi. Kuruma gelen ihbar sayısında bir önceki yıla göre azalmanın olması dikkati çekti. Başarılı operasyonlarla örgütlerin zayıflamasının ihbar sayısının azalmasına neden olduğu belirtildi.

MİT hakkımda bir soruşturma yürütüyor mu?
Olağanüstü Hal sonrası yasal düzenlemeyi içeren, "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 30'uncu maddesine yeni fıkralar eklendi.

Böylece MİT, "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" kapsamı dışına çıkarıldı. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasına kadar geçen 7 aylık süreçte, "Kamuya alımda güvenlik tahkikatları sonucum nasıl çıktı? ", " MİT'in çalışma koşulları nasıl?", "Beni MİT'e alır mısınız?", "Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?" gibi sorular için 3 bin 262 bilgi edinme başvurusu yapıldı. Bu kapsamdaki başvurulardan bin 504'üne cevap verildi.

MİT'in "e- müze"sine yoğun ilgi
Sitenin en çok ilgi gören bölümlerinden biri de Mart 2018'de erişime açılan "e-müze" oldu. Teşkilatın yaklaşık 100 yıllık geçmişine ait fotoğraflarının ve hikayelerinin sergilendiği MİT'in e-müzesinin ziyaretçi sayısı 9 ayda 22 bin kişiye ulaştı.

MİT'te kariyer ilanlarına yoğun ilgi
Öte yandan, milli güvenliği ilgilendiren pek çok çalışmaya imza atan MİT'te çalışmak isteyenler geçen yıl da teşkilata yoğun ilgi gösterdi. Kuruma 2018'de iş başvurusunda bulunanların sayısı 2017 ile aynı oranda gerçekleşti.

15 Temmuz'dan sonra vatandaşın devlete hizmet etme isteğindeki artışın MİT'e yönelik iş başvurularına yansıdığı görülürken, başvurularda yaş ortalamasının 20-30 arasında olması dikkati çekti.

Anahtar Kelimeler:
Mit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “kıbrıslı Rumlar, Haksız Ve İnsanlık Dışı Ambargolardan Acı Çekmeye Devam Eden Kıbrıslı Türklerin Siyasi Eşitliğini Hala Sindiremiyor
Çavuşoğlu: “kıbrıslı Rumlar, Haksız Ve İnsanlık Dışı Ambargolardan Acı Çekmeye Devam Eden Kıbrıslı Türklerin Siyasi Eşitliğini Hala Sindiremiyor"
Eskort sitesinden tanıştığı kadına 4 bin TL kaptırdı
Eskort sitesinden tanıştığı kadına 4 bin TL kaptırdı
Böylesi ancak filmlerde olur..
Böylesi ancak filmlerde olur..
Yasak aşk yaşadığı kadını bıçakladı
Yasak aşk yaşadığı kadını bıçakladı
4 yaşındaki Ceren, kardeşini yanmaktan kurtardı
4 yaşındaki Ceren, kardeşini yanmaktan kurtardı
TBMM'nin yeni Başkanı Mustafa Şentop oldu
TBMM'nin yeni Başkanı Mustafa Şentop oldu
Türkiye’de Meclis yeni başkanını seçiyor
Türkiye’de Meclis yeni başkanını seçiyor
İstahed Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir:
İstahed Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir: "aşı, Etkinliği Kanıtlanmış En Başarılı Halk Sağlığı Uygulaması"
Hayalini kurduğu aracı kendi elleriyle yaptı
Hayalini kurduğu aracı kendi elleriyle yaptı
Çağlalar 100 liradan alıcı buluyor
Çağlalar 100 liradan alıcı buluyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim