MİT'e yapılan 6 bin ihbar operasyona dönüştü

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) internet sitesi üzerinden geçen yıl yapılan 6 bin ihbar operasyona dönüştü. Teşkilatın, Bilgi Edinme Kanunu dışına çıkarılmasına değin geçen 7 aylık sürede de 3 bin 262 kişi kuruma başvurarak, 'Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?' gibi sorular yöneltti.

Teşkilatın 'www.mit.gov.tr' internet adresi, 2018'de bir milyonun üzerinde ziyaretçi tarafından tıklandı. Siteyi ziyaret edenler, MİT'e ihbar, kariyer ve bilgi edinme amaçlı başvuruda bulundu. Siteye gelenler, "Kamuya alımda güvenlik tahkikatları sonucum nasıl çıktı? ", " MİT'in çalışma koşulları nasıl?", "Beni MİT'e alır mısınız?", "Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?" gibi sorular sordu.

Terörle mücadeledeki başarı ihbarlara yansıdı

Başvurular incelemeye alındı, Gülen cemaati, IŞİD ve PKK'ya yönelik ihbar ve bilgilerden gerekli görülenlerle ilgili özel çalışmalar gerçekleştirildi. Bu doğrultuda ihbarlardan 6 bini işleme alınarak ilgili güvenlik birimleriyle paylaşıldı ve operasyona dönüştürüldü.

Operasyonlarla PKK ve IŞİD'in yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmalarına ağır darbeler indirildi. Kuruma gelen ihbar sayısında bir önceki yıla göre azalmanın olması dikkati çekti. Başarılı operasyonlarla örgütlerin zayıflamasının ihbar sayısının azalmasına neden olduğu belirtildi.

MİT hakkımda bir soruşturma yürütüyor mu?

Olağanüstü Hal sonrası yasal düzenlemeyi içeren, "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 30'uncu maddesine yeni fıkralar eklendi.

Böylece MİT, "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" kapsamı dışına çıkarıldı. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasına kadar geçen 7 aylık süreçte, "Kamuya alımda güvenlik tahkikatları sonucum nasıl çıktı? ", " MİT'in çalışma koşulları nasıl?", "Beni MİT'e alır mısınız?", "Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?" gibi sorular için 3 bin 262 bilgi edinme başvurusu yapıldı. Bu kapsamdaki başvurulardan bin 504'üne cevap verildi.

MİT'in "e- müze"sine yoğun ilgi

Sitenin en çok ilgi gören bölümlerinden biri de Mart 2018'de erişime açılan "e-müze" oldu. Teşkilatın yaklaşık 100 yıllık geçmişine ait fotoğraflarının ve hikayelerinin sergilendiği MİT'in e-müzesinin ziyaretçi sayısı 9 ayda 22 bin kişiye ulaştı.

MİT'te kariyer ilanlarına yoğun ilgi

Öte yandan, milli güvenliği ilgilendiren pek çok çalışmaya imza atan MİT'te çalışmak isteyenler geçen yıl da teşkilata yoğun ilgi gösterdi. Kuruma 2018'de iş başvurusunda bulunanların sayısı 2017 ile aynı oranda gerçekleşti.

15 Temmuz'dan sonra vatandaşın devlete hizmet etme isteğindeki artışın MİT'e yönelik iş başvurularına yansıdığı görülürken, başvurularda yaş ortalamasının 20-30 arasında olması dikkati çekti.