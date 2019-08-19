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Milletvekillerinin bulunduğu konvoyda kaza: 4 yaralı

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında ikisi AK Parti milletvekili 4 kişi yaralandı.

Milletvekillerinin bulunduğu konvoyda kaza: 4 yaralı

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında ikisi AK Parti milletvekili 4 kişi yaralandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:47
Milletvekillerinin bulunduğu konvoyda kaza: 4 yaralı

İzmir'deki bir program için Manisa'dan yola çıkan AK Parti Manisa milletvekillerinin bulunduğu üç araçlık konvoyda meydana gelen kazada, Milletvekili Murat Baybatur ile Mehmet Ali Özkan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hafif yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, TARİŞ'te düzenlenecek programa katılmak üzere yola çıkan Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin da bulunduğu üç araçlık konvoyda yer alan otomobillerden biri, Çiçekli Kavşağı yakınlarında başka bir otomobille çarpıştı. 

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Kazada milletvekilleri Murat Baybatur ile Mehmet Ali Özkan ile 2 danışman hafif yaralandı. Yaralılar, Manisa Şehir Hastanesi'ne Semra Kaplan Kıvırcık'ın aracıyla götürüldü. 

Murat Baybatur, yaptığı açıklamada, küçük çaplı yaralanmalar olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
Milletvekilleri Kaza
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