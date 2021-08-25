Milas’ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bafa Mahallesi Danişment mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Son Güncelleme: 25.08.2021 18:27
Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Bafa Mahallesi Danişment mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.