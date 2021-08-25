Milas’ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bafa Mahallesi Danişment mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye bir helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.