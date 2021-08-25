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Milas’ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 18:15
Milas’ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bafa Mahallesi Danişment mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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Bölgeye bir helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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Son Güncelleme: 25.08.2021 18:27
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