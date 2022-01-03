Midesinden 12 kapsül kokain çıkarıldı

Yurt dışından geldiği İstanbul Havalimanı'nda 18 Aralık'ta rahatsızlanan yabancı uyruklu bir yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis kontrolünde hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, yurt dışından gelen yolcunun Venezuela uyruklu C.M.U.G olduğunu belirledi. Durumundan şüphelenilen yolcu, yapılan mülakatta 12 kapsül şeklinde sarılı kokain yuttuğunu beyan etti.

Tomografi kontrolünde de mide ve bağırsaklarda tespit edilen kapsüllerin ameliyatla alındığı şüpheli, taburcu olmasının ardından adliyeye sevk edildi.





