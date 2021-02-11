Mide üşütmesinden norovirüs sorumlu

PROF. DR. VEDAT GÖRAL: KARIN AĞRISI, İSHAL, KUSMA, KAS AĞRISI VE KRAMPLARLA İLERLEYEN MİDE ÜŞÜTMESİ, İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ PANDEMİ DÖNEMİNDE KORONAVİRÜSÜ AKILLARA GETİRİYOR"

"BAKTERİ BULAŞMIŞ YİYECEKLER VE HASTA KİŞİLERLE TEMASLA BULAŞAN NOROVİRÜSE KARŞI İZOLASYON VE MEDİKAL TEDAVİ GEREKİYOR"

"MUZ, ELMA PÜRESİ, PİRİNÇ, AYRAN, BOL SIVI TÜKETMEK GEREKİR. YAĞLI VE BAHARATLI YİYECEKLERDEN, ALKOL VE KAHVEDEN UZAK DURULMALIDIR. İSHAL VE KUSMA VARSA İLAÇ VERİLİR"

Prof. Dr. Vedat Göral, mide üşütmesinde koronavirüsün değil norovirüsün sorumlu olduğunu belirterek, "Karın ağrısı, ishal, kusma, kas ağrısı ve kramplarla ilerleyen mide üşütmesi, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde koronavirüsü akıllara getiriyor. Bakteri bulaşmış yiyecekler ve hasta kişilerle temasla bulaşan norovirüse karşı izolasyon ve medikal tedavi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamayla, mide üşütmesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, yaşanan salgın döneminde ortaya çıkan mide üşütmesinin Kovid-19'u akıllara getirdiğini aktardı.

Göral, mide üşütmesinin, halsizlik, karın ağrısı, ishal, kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Belirtilere hafif ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kramplar ve mide spazmı da eşlik eder. Mide üşütmesi genellikle virüs veya bakteri bulaşmış yiyeceklerin, tüketilmesi ya da hasta olmuş kişilerle temas edilmesi yoluyla gelişir. Hastalığa en sık norovirüs neden olur. Bakterilerden salmonella ve E.coli mide üşütmesinin diğer nedenleri arasındadır.

Mide ve bağırsakta virüs nedeniyle enfeksiyon gelişir. Kişi hastalığa yakalanmışsa mutlaka izole edilmeli. Bu virüs, yakınlarına veya temas ettikleri kişilere de bulaşabilir. Hasta enfeksiyon sırasında tedaviyi ayakta geçirebileceği gibi bazen yatarak da tetkik ve tedavi almak zorunda kalabilir."

"BEBEK, ÇOCUK VE YAŞLILARDA BAZEN AĞIR SEYREDEBİLİR"

Göral, mide üşütmesinde koronavirüsün değil norovirüsün sorumlu olduğunu belirterek, "Karın ağrısı, ishal, kusma, kas ağrısı ve kramplarla ilerleyen mide üşütmesi, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde koronavirüsü akıllara getiriyor. Bakteri bulaşmış yiyecekler ve hasta kişilerle temasla bulaşan norovirüse karşı izolasyon ve medikal tedavi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tedavide antibiyotik kullanımının hiçbir yararı olmadığını dile getiren Göral, temel amacın, mide üşütmesinin yol açtığı belirtileri düzeltmek olduğunu bildirdi.

Göral, "Muz, elma püresi, pirinç, ayran, bol sıvı tüketmek gerekir. Yağlı ve baharatlı yiyeceklerden, alkol ve kahveden uzak durulmalıdır. İshal ve kusma varsa ilaç verilir. Zencefil, ıhlamur, nane ve limon kullanarak bitki çaylarını evde de hazırlayabilirsiniz. Ev yapımı yoğurt veya kefir, kişiyi rahatlatır." ifadelerini kullandı.

İlaç olarak, mide şurupları ve gerekirse ağrı kesicilerin hekim kontrolünde kullanılabileceğini ifade eden Göral, "Doktor izniyle serum gerekli görüldüğü takdirde takılabilir. Genelde 1-2 günde belirtiler geçer. Bebek, çocuk ve yaşlılarda bazen ağır seyredebilir. Nadiren belirtiler 7-10 gün sürebilir." bilgisini verdi.