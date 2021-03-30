banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitler hepimizindir
Şehitler hepimizindir
Nereye sürükleniyoruz!
Nereye sürükleniyoruz!
Solda birlik mümkün mü?
Solda birlik mümkün mü?
KTTB’de kazan kaynıyor
KTTB’de kazan kaynıyor
banner376

MGK'dan “Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için bağımsız iki devlet“ vurgusu

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu, Kıbrıs'ta Türk varlığını yok sayan yaklaşımlar yerine adadaki gerçekleri göz önünde bulunduran ve hakkaniyeti esas alan kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususunun vazgeçilmez olduğunu belirtti.

30 Mart 2021 Salı 21:15
MGK'dan “Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için bağımsız iki devlet“ vurgusu
banner337

Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. TC MGK Toplantısı’nın ardından bildiri yayımlandı. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

banner341
“PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur. Suriye’de kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması suretiyle ulaşılmasının önemi vurgulanmış; Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgede barış, huzur ve istikrara katkı sunan her girişimi desteklemeye devam edeceği kaydedilmiş; Suriye’deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunulmuştur. Yunanistan’ın, Türk azınlığa yönelik insan hakları ihlalleri ile sığınmacıları hedef alan insanlık dışı uygulamaları ele alınmış; diyalog çağrılarımıza rağmen türkiye karşıtı politikalarını artırma cihetine giden Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye ve iyi komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirmeye davet edilmiştir. Kıbrıs meselesinde gelinen son aşama değerlendirilmiş, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek görüşmelerde; yarım asırdır netice vermeyen ve Türk varlığını yok sayan yaklaşımların yerine adadaki gerçekleri göz önünde bulunduran ve hakkaniyeti esas alan kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususunun vazgeçilmez olduğu belirtilmiştir. Libya’daki siyasi süreçte katedilen aşamalar memnuniyetle karşılanmış; iç savaşın yaralarının en kısa sürede sarılarak Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye’nin her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edilmiştir. Doğu Akdeniz’de istikrar ortamının tesisini ve sürekliliğini sağlayacak politikalar ile uluslararası hukuka uygun çözümlerin geliştirilmesi yönündeki samimi çağrımız bir kez daha dile getirilerek bölge ülkelerinin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözeten ortak bir yaklaşım benimsemesinin önemine dikkat çekilmiş; bölge dışı ülkeler ve uluslararası aktörler tarafsız ve sağduyulu tutum sergilemeye davet edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’te Türkiye’nin iktisadi, içtimai, siyasi ve askerî güvenliğini en üst seviyeye çıkarma millî hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların süratle neticelendirilmesi için tüm imkânların seferber edilmesi kararlılığının altı çizilmiştir. “ 

banner360
Son Güncelleme: 30.03.2021 21:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC Merkez Bankası Başkanı: Politika faizini, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz
TC Merkez Bankası Başkanı: Politika faizini, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz
TC Sağlık Bakanı Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı
TC Sağlık Bakanı Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı
Erdoğan: “Son 19 yılda, su konusunda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı“
Erdoğan: “Son 19 yılda, su konusunda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı“
Türkiye’de Kovid-19 risk değerlendirme haritası açıklandı, yeni önlemler alınıyor
Türkiye’de Kovid-19 risk değerlendirme haritası açıklandı, yeni önlemler alınıyor
Türkiye’de 32 bin 404 Yeni Vaka, 154 Can Kaybı
Türkiye’de 32 bin 404 Yeni Vaka, 154 Can Kaybı
“Uzamış covid-19 sendromu“ bazı hastalıkları tetikleyebiliyor
“Uzamış covid-19 sendromu“ bazı hastalıkları tetikleyebiliyor
Türkiye'de risk grubundakilerle 60 yaş üzeri ve eşleri aşılanıyor
Türkiye'de risk grubundakilerle 60 yaş üzeri ve eşleri aşılanıyor
Türkiye'de 29 bin 58 vaka tespit edildi
Türkiye'de 29 bin 58 vaka tespit edildi
Türkiye'de 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi
Erdoğan: “Cami saldırısı tahrikten başka birşey değil”
Erdoğan: “Cami saldırısı tahrikten başka birşey değil”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim