Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’de kriz büyüyor!
UBP’de kriz büyüyor!
Yerli üretime sahip çık!
Yerli üretime sahip çık!
Bir deve hikayesi
Bir deve hikayesi
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden 2021’in gerçeklerine
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden...
banner376

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'den beklentilerini aktardı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı komisyon üyeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.

22 Ocak 2021 Cuma 10:00
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'den beklentilerini aktardı
banner337
banner351

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) katılım sürecinin canlandırılması, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin başlaması ve çeşitli konularda iş birliği yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı komisyon üyeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.

banner341
"Katılım sürecimiz canlandırılmalı." değerlendirmesini yapan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Düzensiz göç ve terörizmle mücadelede iş birliğini artırmalıyız. Avrupa’da yükselen ırkçılık, ayırımcılık ve İslam karşıtlığıyla topyekün mücadele etmeliyiz."

banner360
Son Güncelleme: 22.01.2021 11:08
Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin Abden BeklentileriMevlut çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay'dan geçmiş olsun mesajı
Oktay'dan geçmiş olsun mesajı
Türkiye’de 6.289 yeni vaka
Türkiye’de 6.289 yeni vaka
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı, dolar geriledi
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı, dolar geriledi
Türkiye’de son 24 saatte 6 bin 435 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 6 bin 435 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü
Türkiye'den Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik ifadelerine tepki
Türkiye'den Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik ifadelerine tepki
Türkiye’de son 24 saatte 6 bin 818 yeni vaka
Türkiye’de son 24 saatte 6 bin 818 yeni vaka
Fatih'in kuyu testlerini Kanuni yapacak
Fatih'in kuyu testlerini Kanuni yapacak
Mersin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı
Mersin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı
Türkiye’de 90 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor
Türkiye’de 90 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim