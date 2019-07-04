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Mevlüt Çavuşoğlu: “Rum kesiminin tehditlerinin hiçbir anlamı yok“

Mevlüt Çavuşoğlu: “Rum kesiminin tehditlerinin hiçbir anlamı yok“

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:05
Mevlüt Çavuşoğlu: “Rum kesiminin tehditlerinin hiçbir anlamı yok“

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklara ilişkin gelişmeleri ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Fatih sondaj gemisi personelini tutuklamaya yönelik tehditlerini ve sondaj çalışması yapan şirketler hakkında hukuki süreç başlatıldığı yönündeki iddiaları değerlendirerek, "Rum kesiminin bu tür tehditlerinin bizim için hiçbir anlamı yok. Onlar da biliyor ki bize karşı hiçbir adım atamazlar. Atmaya cüret ederlerse de cevabını alırlar, geçmişte olduğu gibi." diye konuştu.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ve gelişmelere ilişkin Avrupa Birliği (AB) ve BM nezdinde gerekli bilgilendirmeyi yaptığını belirten Çavuşoğlu, "Bu konuda son derece rahatız. Attığımız tüm adımlar uluslararası hukuka uygundur. Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde Türkiye'nin ne yapabileceğine ancak Türkiye karar verir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Libya'daki gelişmelerle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın tüm ülkeyi birleştirme konusunda çaba sarf ettiğini ve gücü paylaşmaya hazır olduğunu vurgulayarak Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bazı komşu ülkelerce desteklenen Libya'daki General Halife Hafter'in ise UMH'yi tanımak istemediğini ve gücü paylaşmak istemediği için saldırıya geçtiğini belirtti.

Hafter'in Türkiye'ye haklıyı ve hakkı savunduğu için cephe açtığını söyleyen Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızla ilgili attıkları adım ise tam bir korsanlıktır, haydutluktur." dedi.

Dışişleri Bakanlığının eğer Türk vatandaşları bırakılmazsa Hafter ve güçlerinin meşru hedef haline geleceği yönündeki açıklamasını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bıraktılar vatandaşlarımızı. Eğer bundan sonra da vatandaşlarımıza yönelik böyle bir şey yaparlarsa da bu açıklamamız geçerlidir." diye konuştu.

Başka bazı Türk vatandaşlarının da iş yerlerini kapatıp Türkiye'ye dönmek için gerekli resmi işlemleri yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, "Gemiciler de Libya'da bir yerel gemide çalışıyorlardı. Gemi sahibiyle de vatandaşlarımızla da büyükelçiliğimiz temasta. Gerekli belgeler hazırlanıyor. Sağ olsun gemi sahibi de çok yardımcı oluyor. Vatandaşlarımızı da yine ya Trablus üzerinden ya da üçüncü bir ülke üzerinden inşallah Türkiye'ye getireceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, sürecin çok yakından takip edildiğini vurgulayarak Libya'da Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu barınma merkezine yönelik saldırıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Hafter'in insani hassasiyeti yok, onu görüyoruz. Çok acımasız bir şekilde kendi halkına da saldırıyor, oradaki göçmenlere de saldırıyor. Burada bakıyoruz insan kendi milletini bu şekilde bombalar mı? 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde bulunan hainler gibi. Kendi halkının üzerine bomba atıyor, acımasızca saldırıyor. Maalesef Libya halkı çok acılar çekti. İnşallah bu acılar diner, biz de bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu konuyu da Sayın Cumhurbaşkanımız, Osaka'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile de ele aldı."

"S-400'LER SALDIRI İÇİN DEĞİL, ACİL DURUMDA KULLANILACAK BİR SİSTEM"

Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye getirildikten sonra "ancak bir saldırı halinde aktif hale getirileceği" yönündeki değerlendirmelere ilişkin soruya S-400'ün bir saldırı sistemi değil, savunma sistemi olduğu yanıtını verdi.

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Savunma sisteminin, Türkiye'ye yönelik bir füze saldırısı olduğu zaman devreye gireceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Durup dururken S-400'ler niye devreye girsin? Bir kere maliyeti çok yüksek. Bunu biz oyuncak diye almadık ki. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı var." diye konuştu.

Hava savunma sistemi konusunda Türkiye'nin NATO'dan desteğini sürdürmesini rica ettiğini ancak NATO'nun kapasitesinin de belli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Zaten S-400'ler acil durumda Türkiye'ye yönelik bir tehdit ya da saldırı olduğu zaman kullanılacak bir sistem. Herhangi bir ülkeye durup dururken saldırı için kullanılacak bir sistem değil." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, S-400'lerin Rusya'dan Türkiye'ye teslim tarihinin temmuz ayının ortaları olarak konuşulduğunu belirterek uçakların tam olarak hangi tarihte geleceğini iki taraftan ilgili uzmanların belirleyeceğini, nereye konuşlanacağına ise askeri ve teknik ekiplerin karar vereceğini kaydetti.

"WASHİNGTON POST, DEAŞ'IN BAŞINDAKİ BAĞDADİ'NİN MAKALESİNİ YAYINLAR MI?"

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba'nın "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile eylem planı imzalamasına da tepki gösterdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun Türkiye'nin yazılı protestosunu ilettiğini ifade eden Çavuşoğlu, BM'nin anlaşma imzalattığı terör örgütü üyesiyle ilgili kırmızı bülteni de Guterres'e ilettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "İşte terörle mücadeledeki çifte standart ve ikiyüzlülük bu. Kırmızı bültenle aranan kişi nasıl oluyor da İsviçre'ye gidebiliyor?" dedi.

Terör örgütünün çocukları zorla savaştırdığını BM'nin de kabul etmesinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Fakat bu sorunu çözmek için terör örgütünü ve kırmızı bültenle aranan şahsı muhatap alması çok vahim bir hatadır." diye konuştu.

PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın makalesinin Washington Post gazetesinde yayımlanmasına da tepki gösteren Çavuşoğlu, "Washington Post, DEAŞ'ın başındaki Bağdadi'nin makalesini yayımlar mı? El Kaide'nin herhangi bir yetkilisinin makalesini yayımlar mı? Eş-Şebab'ın, Boko Haram'ın makalesini yayımlar mı? Onu yayımlamıyorsan terör listesinde olan PKK'nın azılı teröristinin makalesini niye yayımlıyorsun?" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "(Yunanistan Başbakanı Aleksis) Çipras'ın sürekli Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu ise "Yunanistan'da seçim var." şeklinde yanıtladı.

Çavuşoğlu ayrıca ABD ve İran arasındaki gerginliğe ilişkin Türkiye'nin ara buluculuk yapıp yapmayacağına ilişkin soruya, "İhtiyaç olursa memnuniyetle oluruz. Çünkü hakkaniyetli, dengeli ve objektif bir tutum sergiliyoruz." diye konuştu.

Son Güncelleme: 04.07.2019 14:21
Anahtar Kelimeler:
Mevlut çavuşoğlu
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