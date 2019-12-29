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Mevlüt Çavuşoğlu: “Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı”nın kapanışında konuştu. 

Mevlüt Çavuşoğlu: “Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı”nın kapanışında konuştu. 

29 Aralık 2019 Pazar 09:37
Mevlüt Çavuşoğlu: “Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım”

Türkiye'nin uluslararası anlamda önemli bir aktör haline geldiğine dikkati çeken TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
“Libya'yı da Suriye yapmak istiyorlar. Eğer bugün Libya, Suriye gibi olsun; sonra sıra o bölgedeki ülkelere gelir. İslam dünyasının içinde sürekli çatışmalar var, sorunlar var. İslam İşbirliği Teşkilatı bu sorunları çözme noktasında güçlü değil, birlik beraberlik de yok."
Çavuşoğlu, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına değinirken de "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım. KKTC'nin haklarını da tek taraflı yok sayanlara karşı 2 sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi değiştirdik, oyunları bozduk. Bir bir oyunları bozuyoruz." ifadesini kullandı.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
“Biz terörün her türlüsünü lanetliyoruz, her türlüsüyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Dostlarımıza ve kardeşlerimize de en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz. Somalili kardeşlerimizi bugüne kadar hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız." 
 

Son Güncelleme: 29.12.2019 12:50
Anahtar Kelimeler:
Mevlut çavuşoğluGüney Kıbrıs
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