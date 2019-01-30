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Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı

İstanbul, 30 Ocak 19 : Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle

Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı

İstanbul, 30 Ocak 19 : Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:23
Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı
İstanbul, 30 Ocak 19 : Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma yürütülen oyuncu Metin Akpınar\'la ilgili verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Metin Akpınar hakkında, konuk olduğu Halk TV\'deki bir programda sarf ettiği sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında savcılığın, Akpınar hakkında Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararını resen kaldırıldığı öğrenildi.
Soruşturmayı yürüten savcılık, oyuncu Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararını da 23 Ocak\'ta kaldırmıştı.
(AA/FG)
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