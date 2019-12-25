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Mersin\'de Kıbrıs Gazilerine Madalya Ve Berat Verildi

Mersin, 25 Aralık 19 : Mersin\'in Mut ilçesinde Kıbrıs Barış Harekâtı\'na katılan 27 gaziye,

Mersin\'de Kıbrıs Gazilerine Madalya Ve Berat Verildi

Mersin, 25 Aralık 19 : Mersin\'in Mut ilçesinde Kıbrıs Barış Harekâtı\'na katılan 27 gaziye,

25 Aralık 2019 Çarşamba 10:01
Mersin\'de Kıbrıs Gazilerine Madalya Ve Berat Verildi

Mersin, 25 Aralık 19 : Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan 27 gaziye, "KKTC Millî Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratlarını vermekten gurur duyduğunu belirterek, harekât sırasında şehit olanları şükran ve minnetle andığını dile getirdi.  

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KKTC Mersin Başkonsolosu ZaliheMendeli de Mut'lu gazilerle bir arada bulunmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının vermiş olduğu mücadeleden vazgeçmemesi ve Türk askerinin adaya gelmesiyle Kıbrıs'ın bir Yunan, Rum adası olmaktan kurtulduğunu kaydeden Mendeli, "Şükürler olsun kahraman Türk askeri, ordumuz geldi ve bizleri kurtardı. Bu bağlamda aziz şehitlerimiz, aileleri ve gazilerimiz bizim için çok önemlidir çünkü bugün ülkemizde, ana vatanımızda şanlı bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu elbette sizlere borçluyuz." şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından gazilere madalya ve beratları takdim edildi.

(AA/RU/ŞEB)
 

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