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Mersin merkezli terör operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Mersin merkezli 4 ilde, terör örgütü DKP/BÖG'ün Akdeniz ve Ege yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 20:00
Mersin merkezli terör operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 26 Kasım'da Mersin, Hatay, Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 26 Kasım'da Mersin, Hatay, Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi yakalanmış, adreslerdeki aramalarda, doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.
 

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Son Güncelleme: 09.12.2021 01:14
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