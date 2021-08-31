banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
14 yaşındaki çocuk kayıp
14 yaşındaki çocuk kayıp
Canaltay: “Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanıyor”
“Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanıyor”
Saner: “Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi“
“Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi”
Deveye sormuşlar boynun neden eğri?
Deveye sormuşlar boynun neden eğri?
banner376

Mersin Limanı'nda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda 30 kilogram kokain ele geçirildi.

31 Ağustos 2021 Salı 17:45
Mersin Limanı'nda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince limana gelen gemiler ve taşıdıkları yükler, uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle risk analizine tabi tutuluyor.

Bakanlığın bilgi sistemleri üzerinden yürütülen incelemede Güney Amerika'dan, İspanya aktarmalı olarak limana getirilen bir konteyner riskli olarak değerlendirildi. Geminin limana yanaşması ve söz konusu konteynerin gemiden tahliyesi sonrasında şüpheli konteyner x-ray taramasına sevk edildi.

banner341
Konteynerin yasal yükü arasında şüpheli yoğunluk saptandı. Konteynerde yapılan aramada dedektör köpeklerin muz kolileri arasında bulunan siyah renkli 3 sırt çantasına tepki verdiği görüldü.

Açılan sırt çantalarında toplam 30 paket bulundu. Paketlerin içindeki beyaz toz maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazıyla yapılan analizinde kokain olduğu belirlendi.

Toplam 30 kilogram kokaine el konuldu.

Soruşturma kapsamında, uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.
 

banner360
Son Güncelleme: 31.08.2021 18:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tiyatro camiası yasta!
Tiyatro camiası yasta!
2 muhtar fuhuş baskınında yakalandı! 'Biz ikamet kontrolü yapmaya geldik'
2 muhtar fuhuş baskınında yakalandı! 'Biz ikamet kontrolü yapmaya geldik'
Türkiye koronavirüs salgınında kırmızı alarm vermeye başladı
Türkiye koronavirüs salgınında kırmızı alarm vermeye başladı
Türk Milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası: 30 Ağustos
Türk Milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası: 30 Ağustos
Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı
Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı
TC Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Yunanistan sınırında
TC Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Yunanistan sınırında
60 Caretta Caretta yavrusunun ölü bulunduğu otelle ilgili soruşturma başlatıldı
60 Caretta Caretta yavrusunun ölü bulunduğu otelle ilgili soruşturma başlatıldı
ÖSYM'den önemli duyuru!
ÖSYM'den önemli duyuru!
Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
İzmir'de kaza: 4 ölü, 2 yaralı
İzmir'de kaza: 4 ölü, 2 yaralı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim