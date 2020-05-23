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Mersin'de orman yangını: Evler boşaltıldı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını güçlükle kontrol altına aldı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 08:15
Mersin'de orman yangını: Evler boşaltıldı
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Karatepe mevkiindeki kızılçam ormanından alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme müdürlükleri ekipleri sevk edildi.

Yangın bölgesine ulaşan ekipler, 5 arazöz ve 1 su tankeriyle alevlere müdahale etti.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem olarak boşaltılırken, söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipler gönderildi. 

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3 hektarlık alan zarar gördü

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem olarak boşaltılırken, söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipler gönderildi.

Çevre ilçelerden gelen ekiplerin ve vatandaşların desteğiyle yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Yangının soğutma çalışmaları tamamlandı.

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Mersinde Orman Yangını
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