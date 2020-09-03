Mersin'de KKTC’den giden araçta kaçak 50 bin elektronik sigara ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 50 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, KKTC’den gemiyle Taşucu Limanı'na gelecek bir araçta kaçak tütün, içki ve elektronik sigara bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, limandan çıktığı belirlenen yabancı plakalı otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Polisin gözaltına aldığı araç sürücüsü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.