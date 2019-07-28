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Mersin'de hava taksi hizmete girdi

Mersin'de hava taksi hizmete girdi

28 Temmuz 2019 Pazar 10:56
Mersin'de hava taksi hizmete girdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl alınan ve genellikle denetim amaçlı kullanılan helikopter, vatandaşlara kiralanarak hava taksi hizmeti vermeye başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hava taksi olarak hizmet vermeye başlayan ve ilk uçuşunu Gülnar'dan Antalya'ya gerçekleştiren hava taksiye olan talebin her geçen gün arttığı belirtildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tasarruf tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda kiralanmaya başlanan helikoptere, Nevşehir, Gaziantep ve Ankara'nın yanı sıra KKTC'den de talep geldiği aktarıldı.

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Açıklamada, 4-6 kişilik kapasiteye sahip hava taksinin saatlik kiralama ücretinin 9 bin, yarım saatlik ücretinin ise 4 bin 500 lira olarak belirlendiği bildirildi.
Hizmetten faydalanmak isteyenlerin planlanan uçuş tarihinden en az iki gün önce Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına başvurması gerektiği kaydedildi.

 

Son Güncelleme: 28.07.2019 14:16
Anahtar Kelimeler:
Mersin Hava Taksi
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