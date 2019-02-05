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Mersin'de 615 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin'de 615 kilogram kokain ele geçirildi

05 Şubat 2019 Salı 15:29
Mersin'de 615 kilogram kokain ele geçirildi


Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda, muz konteynerinin içine gizlenmiş 530 paket halinde 615 kilogram kokain ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması kapsamında, Ekvador'dan Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerde arama yapıldı.

Aramada, konteyner içerisinde muzların arasına gizlenmiş vaziyette 530 paket halinde 615 kilogram kokain maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
 

Son Güncelleme: 05.02.2019 18:43
Anahtar Kelimeler:
Mersin Kokain
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